Sözleri gündem oldu! Galatasaray'ın yeni hocasını bir de Pep Guardiola'dan dinleyin

Galatasaray'ın dün gece İstanbul'a gelen çiçeği burnunda teknik direktörü Domenec Torrent, yeni görevine ise hemen bugün başlayacak. Normalde gün içerisinde tek antrenman yapan sarı-kırmızılılar, Torrent'in talimatıyla artık çift idman gerçekleştirecek. Saat 11.00'de takımla tanışacak olan İspanyol hoca, ardından ilk antrenmanına çıkacak. Ayrıca Galatasaray, Terim'in ekibinden bağımsız olarak yönetimin belirlediği farklı bir şoför buldu. 59 yaşındaki çalıştırıcıyı, Aslantepe'den Florya'ya bu yeni şoför götürecek.

EKİBİNDE BİR TÜRK OLACAK

Teknik heyeti için 2 yardımcısını kendisi getiren Torrent'in ekibine bir de Türk antrenör katılacağını Başkan Burak Elmas açıklamıştı. Bir dönem Galatasaray'da görev yapan ve şu anda İtalyan kulübü Spezia'nın U19 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş'in, bu iş için ilk aday olduğu öğrenildi.

Öte yandan Torrent ile bugün ve yarın yönetici Işıtan Gün'ün ilgileneceği, Florya'da ise Nihat Kırmızı ve Özen Kuzu'nun kurumsal düzeni sağlamaya çalışacağı bildirildi.

GUARDİOLA, TORRENT'İN TARZINI ANLATMIŞTI

Manchester City'nin deneyimli hocası Pep Guardiola, 2018'de o zamanki yardımcısı Domenec Torrent'le ilgili "Maçlara çok iyi hazırlanır ve çok tecrübelidir. Her ülkede çalışmaya hazır kapasitede. Ondan çok şey öğrendim. Beraber de çok şey öğrendik. Bayern ve Manchester City'de kazandığımız başarılarda onun büyük payı var" ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİ TARZI VARDIR"

Açıklamasının devamında Torrent için "Kopyala yapıştır yapan bir teknik adam değil" diyen Guardiola, şöyle devam etmişti: "Pep, Pep'tir, Domenec de Domenec. Biz Barcelona'da bir araya gelmeden önce de o teknik adamlık yapıyordu. Kendi tarzı vardı. Ondan öğrendiklerim kadar onun da bizden öğrendikleri vardır."

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