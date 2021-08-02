Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı
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Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı
Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile oynayacağı maç için UEFA'ya 25 kişilik listesini bildirdi. Yeni transferler Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan kutlu listeye eklenirken, Cicaldau eski takımında Avrupa elemelerinde oynadığı için yer almadı. Oğulcan, Emre Akbaba, Ozornwafor, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz da liste dışında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı maçın 25 kişilik kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı

Aslan'ın gönderdiği listede yeni transfer Alexandru Cicaldau, Craiova'da Avrupa maçına çıktığı için eklenemedi. Diğer üç transfer ise kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı

MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

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