Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı

Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile oynayacağı maç için UEFA'ya 25 kişilik listesini bildirdi. Yeni transferler Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan kutlu listeye eklenirken, Cicaldau eski takımında Avrupa elemelerinde oynadığı için yer almadı. Oğulcan, Emre Akbaba, Ozornwafor, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz da liste dışında kaldı.