Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den sert yanıt: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
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Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den sert yanıt: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 9 yıl önce Galatasaray ile oynadıkları ve berabere sonuçlanan Süper Lig Play-Off final maçının tarihi olan 12 Mayıs ile ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın, "Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden" paylaşımına Sarı-Lacivertliler, "12 Mayıs 2012'de alçak terör örgütü, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin canımıza kast etti! Fenerbahçe unutmayacak; ne ayağına pranga takmaya çalışan o alçakları ne de o alçaklarla beraber koşanları" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından, 12 Mayıs 2012'de Süper Finali'nde 0-0 biten maçın sonucunda Galatasaray'ın şampiyon olduğu ardından Şükrü Saraçoğlu'nda başlayan ve sokakta devam eden olaylar üzerine paylaşımda bulundu. 12 Mayıs 2012'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Finali'nin ardından yaşanan olaylar Türk futbol tarihine geçmişti. Çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanırken, FETÖ'cü polislerin olayları kızıştırdığı iddia edilmişti.

İLK PAYLAŞIM GALATASARAY'DAN

Galatasaray, o gün kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak, "Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden. Kadıköy hatırası" göndermesi yaptı. Bunun üzerine Sarı-Lacivertliler'den jet yanıt geldi.

"ALÇAKLARLA KOŞANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Sarı-Lacivertliler, "12 Mayıs 2012'de alçak terör örgütü, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin canımıza kast etti! Fenerbahçe unutmayacak; ne ayağına pranga takmaya çalışan o alçakları ne de o alçaklarla beraber koşanları" cevabı verdi.

GEÇEN SENE DE AYNI SERTLİKTE YANI VERİLDİ

Fenerbahçe'den geçen sene de bu açıklamasına benzer sertlikte bir cevap verilmişti. Sarı-Lacivertli kulüpten, ""Alçak terör örgütünün, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin canımıza kast ettiği 12 Mayıs 2012'yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda sağlayan aşağılık zihniyeti unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli" ifadeleri gelmişti.

Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den sert yanıt: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
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