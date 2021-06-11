G.Saray hesabından yapılan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
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G.Saray hesabından yapılan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

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Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan EURO 2020 paylaşımında Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi. Sarı-Kırmızılı kulübün adresinden Taylan, Kerem, Halil ve Ozan Kabak'ın fotoğrafının yanında Hakan Çalhanoğlu'na da yer verilmesi transfer iddialarını güçlendirdi. Son günlerde transferi konuşulan Hakan'a bu paylaşımda yer verilmesi taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'dan Milli Takım için yapılan paylaşımda "Wembley yolculuğunda başarılar" notu düşüldü. Bu gönderide Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi.

Galatasaray'ın resmi hesabından taraftarı heyecanlandıran Hakan Çalhanoğlu paylaşımı

"BEN HER ŞEYE AÇIĞIM"

Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımda yer alması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a olası transferi hakkında sorulan soruya "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" şeklinde cevap vermişti. Başkan adayları İbrahim Özdemir ve Metin Öztürk, Hakan Çalhanoğlu'nu vadetmişti.

G.Saray hesabından yapılan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
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G.Saray hesabından yapılan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı - Haberler Spor
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