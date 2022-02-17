Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım
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Yaklaçık üç ay önce Sivasspor maçında sakatlanan Muslera, yeşil sahalara geri döndü. Galatasaray'ın kaptanı için yaptığı paylaşım Sarı-Kırmızılı taraftarların yüzünü güldürdü.
Fernando Muslera yeşil sahalara geri dönüş hazırlığında. 13 Aralık'ta Sivasspor'la oynanan maçta takım arkadaşı Luyindama'nın darbesiyle sakatlanan kaptan, üç ay sonra topla çalışmalara başladı.
ETKİLEŞİM YAĞDI
Ligde aldığı sonuçlarla taraftarını hüzne boğan Galatasaray'ın hesabında uzun süre sonra keyifli mesajlar görüldü. Muslera'nın dönüşüyle kalede tatlı bir rekabet başlayacak.
PENA REKABETİ
Devre arasında Barcelona'dan kiralanan Pena, gösterdiği performansla güven verdi. Genç file bekçisi ile Muslera tatlı bir rekabete girecek.