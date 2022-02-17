Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım - Haberler
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Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım

Haberler.com - Spor
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Yaklaçık üç ay önce Sivasspor maçında sakatlanan Muslera, yeşil sahalara geri döndü. Galatasaray'ın kaptanı için yaptığı paylaşım Sarı-Kırmızılı taraftarların yüzünü güldürdü.

Fernando Muslera yeşil sahalara geri dönüş hazırlığında. 13 Aralık'ta Sivasspor'la oynanan maçta takım arkadaşı Luyindama'nın darbesiyle sakatlanan kaptan, üç ay sonra topla çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım

ETKİLEŞİM YAĞDI

Ligde aldığı sonuçlarla taraftarını hüzne boğan Galatasaray'ın hesabında uzun süre sonra keyifli mesajlar görüldü. Muslera'nın dönüşüyle kalede tatlı bir rekabet başlayacak.

Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım

PENA REKABETİ

Devre arasında Barcelona'dan kiralanan Pena, gösterdiği performansla güven verdi. Genç file bekçisi ile Muslera tatlı bir rekabete girecek.

Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım

Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım

Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım

Galatasaray'ın resmi hesabı uzun süre sonra bayram yerine döndü! Taraftarı mest eden paylaşım

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Muslera, Spor, Haberler

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