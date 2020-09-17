Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı UEFA'nın koronavirüs nedeniyle aldığı karar doğrultusunda maçlar esnasındaki oyuncu değişikliklerinde tabelayı 4. hakemin yerine takımların teknik sorumluları kaldırdı.

Koronavirüs pandemisi Avrupa futbolunu etkilemeye devam ediyor.

UEFA'nın pandemiden dolayı aldığı karar neticesinde karşılaşmalar esnasında yapılan oyuncu değişikliklerinde her takımın teknik sorumlusu kendi takımındaki değişiklik için tabelayı kaldırıyor.

TABELA GÖREVİ HANEDAR'IN

Bu doğrultuda, Galatasaray-Neftçi Bakü maçında temsilcimizin yaptığı oyuncu değişikliklerinde sarı kırmızılı kulüpte tabelayı kaldırma görevini idari takım menajeri Şükrü Hanedar, üstlendi.