Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı
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Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı

UEFA'nın koronavirüs nedeniyle aldığı karar doğrultusunda maçlar esnasındaki oyuncu değişikliklerinde tabelayı 4. hakemin yerine takımların teknik sorumluları kaldırdı.

Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı
17.09.2020 21:17 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:04

Koronavirüs pandemisi Avrupa futbolunu etkilemeye devam ediyor.

UEFA'nın pandemiden dolayı aldığı karar neticesinde karşılaşmalar esnasında yapılan oyuncu değişikliklerinde her takımın teknik sorumlusu kendi takımındaki değişiklik için tabelayı kaldırıyor.

TABELA GÖREVİ HANEDAR'IN

Bu doğrultuda, Galatasaray-Neftçi Bakü maçında temsilcimizin yaptığı oyuncu değişikliklerinde sarı kırmızılı kulüpte tabelayı kaldırma görevini idari takım menajeri Şükrü Hanedar, üstlendi.

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