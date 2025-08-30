Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu ön alım hakkı var mı?

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu ön alım hakkı var mı?
Portekiz'in köklü kulübü Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Peki, Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu ön alım hakkı var mı?

Açıklamada ayrıca, futbolcunun eski kulübü Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunduğu için transferin tüm koşullarının sarı-kırmızılı ekibe iletildiği belirtildi.

BENFICA, KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNİ DUYURDU

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TRANSFER BEDELİ 25 MİLYON AVROYA ULAŞABİLİR

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro karşılığında kesin anlaşmaya varıldığı, performansa bağlı ek ödemelerle birlikte toplam bedelin 25 milyon avroya çıkabileceği ifade edildi.

GALATASARAY'A BİLGİ VERİLDİ

Açıklamada ayrıca, futbolcunun eski kulübü Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunduğu için transferin tüm koşullarının sarı-kırmızılı ekibe iletildiği belirtildi

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu önalım hakkı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

