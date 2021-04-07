SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi'nin lansmanı yapıldı

SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi'nin lansmanı yapıldıSerhan TÜRK - Galatasaray Kulübü'nün Kemerburgaz'da kurulacak yeni Futbol Kamp Tesisi'ndeki son gelişmelere dair basın bilgilendirme lansmanı, Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

SPOR Galatasaray'ın Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi'nin lansmanı yapıldı

Serhan TÜRK -

Galatasaray Kulübü'nün Kemerburgaz'da kurulacak yeni Futbol Kamp Tesisi'ndeki son gelişmelere dair basın bilgilendirme lansmanı, Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Mustafa Cengiz'in, konu ile ilgili bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün sayın kaymakamımız da yanımızda, ona da Mülkiyeli bir kardeşi olarak sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şu anda hem bir tarihe tanıklık ediyoruz hem de Galatasaray'ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşının temellerini atıyoruz. Buradaki arazi Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazi. Bu araziyi, Riva, Florya anlaşması esasında geçen yönetim döneminde aldık. Almak anlamında onlara da teşekkür ediyorum. Bu arada Ali Sami Yen'den bu yana tüm yönetimlere de teşekkür ediyorum. 30 dönümlük bir alanımız var. Ağaçların arkasında 60 dönümlük bir alan var. Biz oraya 6 tane nizami uluslararası boyutlarda saha kuracağız. Florya'daki tesis artık hem dar gelmekte hem de binalar deprem riski taşımakta. Onları da buraya taşıyacağız inşallah. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk sözleşmelerden biri de burasıyla ilgiliydi. Bu arazinin tahsisiyle ilgili sözleşme 13 Mart 2018'de bizim dönemimizde imzalandı. Bir türlü harekete geçemedik. Sene 2021' Neden bu kadar uzadı? Bu bizim beceriksizliğimizden mi kaynaklanıyor? Twitter'a giren 10 takipçinin, binlercesinin yazdığı bu? Bunlara trol diyorlar. Bunu da öğrendik?

'Burasını tahsise aldık; ama Riva ve Florya anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Oradan 500-530 milyon TL civarında para alındı. Bunun 367 milyonu futbolcu transferine harcandı; ancak bize söz verilen bu para ile banka borçlarının kapatılacağıydı. Maalesef 155 milyon Euro ve artı KDV bir yük altına girdik. Bu, Galatasaray'ı mali açıdan 6 bin kalem, 7 milyon TL'lik hacizlere soktu. İcradan ötürü. Bugünlere geldik. Kimseyi suçlamıyorum. Tek tek herkesin bir çakıl taşı kadar yaptığı emeğe teşekkür ediyorum. Biz şahıslara olan borcumuzu da yapılandırma içinde ödedik. Son kuruşuna ve faizine kadar ödedik. Herkese teşekkür ediyorum.

Biz ne yaptık? Florya ve Riva anlaşmalarını yenilemek bin müthiş bir çaba verdik. Bu, yıllar sürdü. Bu madenlerin kamulaştırması için Sayın Binali Yıldırım zamanında çok yoğun uğraştık. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni bir yasa çıkardık. Yasa imzalanacağı gün kadük kaldı. Yani rejim değişti. Başkanlık sistemine geçtik ve başbakanın imzası yetmedi. Ortada kaldı. Başkanlık sistemi ile yeni bir çalışmaya başladık. Bunları anlatmak 1000 sayfa tutar. Savaş ve Barış romanını geçer.

'Ondan sonra parsel çalışmaları yaptık. Sağ olsun Mehmet Akif kardeşimiz burada tek tek imar parselizasyonları yaptı. İçine girip zemin etüdü de yapamadık. Şimdi yapacağız. Gördüğünüz düz alana rahat girebiliyoruz. Eskiden giremiyorduk. Çünkü ruhsatsız, maden ruhsatı, kil ruhsatı diye nasılsa almış madenci. Burada çimento yapıyor. Ruhsatı iptal ettirdik yine devam etti. İki yıl içinde dört idari mahkemeye aynı anda aynı konuda dava açtık. Bölge İdare Mahkemeleri bütün iyi niyetiyle çalışıyor. Hepsinin üstündeki yük çok fazla; fakat madenci kardeşim aynı anda dört idari mahkemeden yürütmeyi durdurma aldı. Bu olmaz. Demek ki bölge idare mahkemelerinde konu açısından bir senkronizasyon yok. Birinci mahkemede kaybedip, diğer mahkemelere gidiyorsun. Her biri bize ortalama üçer ay vakit kaybettirdi ve yıllar geçti. Neredeyse her mahkemenin önüne bekçi koyduk. İtiraz ettik. Sağ olsun Türk hukuku olması gerekeni yaptı ve yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Buradan sayın hakimlerimize ve savcılarımıza çok teşekkür ediyorum.

Planları tapuya tescil ettirip. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. Bakanlık tarafından son şekilleri verilen 5 binlik ve binlik imar planları onaylanarak kesinleşti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı sevgili Murat Kurum'a da çok teşekkür ederim. Bize her aşamada müthiş yardımcı oldu. Sevgili Bakanımız Murat Kurum, bir sosyal kuruluş olan, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birine müthiş destek verdi. Riva ve Florya'nın yeniden yapılanmasında, yeni sözleşmelerin lehimize düzenlenmesinde çok büyük katkıları var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sevgili bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ettiğimiz her teşekkürde bizi eleştiriyorlar. Galatasaray için bir çakılı bir metre öteye getirene minnet duyarım ve teşekkür ederim. Tesisimizin giriş yollarını düzenleyen ulaşım projesi hazırlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Bilvesile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca Eyüp Kaymakamımıza ve Eyüp Belediyesi başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu arazide Enerji Bakanlığı tarafından aynı bölgede verilen maden ruhsatı sebebiyle mücadelemiz üç yıl sürdü. Mücadelenin bize verdiği stresi ve endişeyi size anlatamam. Madenci ile asla görüşmedik. Ben hiç görüşmedim. Herkes Ada'da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatı olmayan, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu. Bizleri çok şaşırttı.

Burada güvenliği de sağlıyoruz; bundan sonra güvenlik kulübeleri koyacağız. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dikeceğiz. Yoldan görünmesi için çok yüksek olacak. 15 gün içinde onu dikeriz. Buradan Galatasaray'ın şanlı bayrağı dosta düşmana dalgalanır inşallah. Hiçbiri düşmanımız değil hepsi bizim değerli rakibimiz. Yeni tesisimizin imar projesini dünya ve Türkiye çapında şöhretli, camiamızın üyelerinden büyük Mimar Emre Erolat ve büyük Mimar Hasan Çalışlar üstlendi. Şu anda projeyi çiziyorlar. Çizdikleri projeyi onaylattıktan sonra sanırım 3-4 ay içinde kazma kürek vuracağız. Buradan camiamıza şu mesajı vermek istiyorum; her şey halloldu. Burada dünya çapında, dünyada tüm kulüplerin örnek alacağı şekilde 6 saha yapılacak. 6 saha yanı sıra amatörler için yüzme havuzları ve tenis kortları da düşünüyoruz. Çok örnek bir proje çıkacak. Bu örnek içinde burada bir start vermek istiyorum. Camiamız içinden veya dışından kim buraya maddi olarak destek verir, yardımcı olursa ebediyete kadar onun adını anarız ve camiaya çok büyük kalıcı bir destek olmuş olur. Bu konuda görüşmelerimiz var. Bunun bir yarışa dönmesini istiyoruz. Buraya kulüpten 7 dakikada geldik. Havaalanına mesafe 15 dakika. Müthiş bir zaman ve enerji sağlayacağız. Bayrağımız sadece gidiş yönünden değil, geliş yönünden de görünecek.

Projelerimiz devam ediyor. Büyükçekmece'de geldiğimizde iptal olmuş, elimizden çıkmış bir arsamız vardı. Orasını da yeniden canlandırdık. Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Orada da 5 tam saha çıkacak. Altyapıda 14, 15, 16, 17 ve 18 yaşlarda ligler yok. Onlara da muazzam 5 sahalık bir tesis yapacağız Büyükçekmece'de. Onu da göreceksiniz. Gölü görüyor. Oradan da muazzam bir şey çıkacak. 15 gün sonra sizi de inşallah oraya götüreceğiz. İnşallah yakın süre içinde sizi Ada'ya da götüreceğiz. Bu üç bütünleşik projeyi Galatasaray camiasına vereceğiz. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu dünya aleme göstereceğiz. Bu yüzden bir yenilgi ile lütfen üzülmeyelim. Dengeli sevinelim ve dengeli üzülelim. Galatasaray tek yenilgi ile de yıkılmaz. Biz 100 yıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum'a, Eyüpsultan Kaymakamı Sayın İhsan Kara'ya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Sayın Deniz Köken'e ve özellikle gösterdiği yakın ilgiden ötürü İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum."

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da şu ifadeleri kullandı;

"Köklü bir kulüp olan ve Türkiye'yi her zaman başarı ile temsil etmiş olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Eyüpsultan'daki yeni tesis projesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Değerli Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ve Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Yusuf Günay benim mülkiyeden değerli dostum, ağabeyim ve arkadaşım. Böyle bir tesis planının geldiği aşama itibariyle kendileri beni de davet etiler. Eyüpsultan'ın sportif önemine katkıda bulunacak böyle bir tesis dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı