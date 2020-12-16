Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi
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Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi

16.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:42

Kupada 1-0 kazanılan Darıca Gençlerbirliği maçında etkisiz bir performans sergileyen Arda Turan'a sarı kırmızılı taraftar "Emekli ol" çağrısı yaptı. Arda, taraftarın bu çağrısına "Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık, yandık bu sosyal medyayla..." ifadesiyle tepki gösterdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup edip tur atlasa da futbolcular vasat bir oyun sergiledi.

Sarı kırmızılıların kaptanı Arda Turan da gösterdiği etkisiz performansla taraftarın tepkisini çekti. Nitekim maç sonrası sosyal medya üzerinden 33 yaşındaki futbolcuya bir taraftar, "Emekli ol" çağrısı yaptı.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın 'Emekli ol' çağrısına tepki gösterdi

EMEKLİLİK ÇAĞRISINA KORONALI GÖNDERME

Taraftarın "Emekli ol kaptan pas atarken bile istemiyorsun" şeklindeki yorumuna Arda Turan, "Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık, yandık bu sosyal medyayla..." cevabını verdi.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın 'Emekli ol' çağrısına tepki gösterdi

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