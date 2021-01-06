Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, trafik kazası geçirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören eski İtalyan futbolcunun hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, salı gecesi geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alındı.

Il Messaggero'da yer alan haberde; Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde seyahat eden 43 yaşındaki De Sanctis, trafik kazası sonrası acilen Villa Stuart Clinic'e götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından Agostino Gemelli Hastanesi'ne sevk edilen De Sanctis'te iç kanama ve beyin travması kontrolleri yapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Başarılı yöneticinin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Kariyerine Pescara takımında başlayan De Sanctis, sırasıyla Juventus, Udinese, Sevilla, Galatasaray, Napoli, Roma ve Monaco gibi üst düzey takımlarda forma giydi. Galatasaray'da oynadığı dönemde 31 Süper Lig maçına çıkan De Sanctis, İtalya milli takımında da forma giymişti.