Galatasaray'da Arda Turan için Emre Belözoğlu modeli uygulanacak

Sarı-Kırmızılı takımla 1+1 yıllık sözleşmede el sıkışan Arda Turan'a bir başka görev daha teslim ediliyor. Kaptan Arda, tıpkı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yaptığı gibi Galatasaray'da sportif direktör olacak. Bu öneriyi Terim'in sunduğu aktarıldı.

Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili olarak yeni bir karar alındı. Galatasaray'a geçen sezon 9 yıllık aranın ardından geri dönen Arda Turan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini karşılayamayınca mukavelesi otomatik olarak sona ermiş, eski başkan Mustafa Cengiz de 34 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamamıştı.

ELMAS VE TERİM'LE DÖNDÜ

Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim'in tekrardan teknik direktörlük görevine dönmesinin ardından Arda Turan, resmi olarak sözleşme imzalamasa da Sarı-Kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.

EMRE BELÖZOĞLU MODELİ

Fatih Terim'in takımla çalışmalarını sürdürmesine rağmen Arda Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi.

"G.SARAY'A HİZMET EDECEK BİR KARAKTER"

Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.

TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİM"

Saha dışında Fatih Terim'in en çok güvendiği isim olan Arda Turan'ın geçtiğimiz sezon deneyimli hoca ile maç günleri öncesi Florya'da kampa girdiği biliniyordu.

32 MAÇ, 4 GOL - 2 ASİST

Arda Turan geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkmış 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.(Takvim)