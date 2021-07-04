Galatasaray'da Arda Turan için Emre Belözoğlu modeli uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da Arda Turan için Emre Belözoğlu modeli uygulanacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılı takımla 1+1 yıllık sözleşmede el sıkışan Arda Turan'a bir başka görev daha teslim ediliyor. Kaptan Arda, tıpkı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yaptığı gibi Galatasaray'da sportif direktör olacak. Bu öneriyi Terim'in sunduğu aktarıldı.

Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili olarak yeni bir karar alındı. Galatasaray'a geçen sezon 9 yıllık aranın ardından geri dönen Arda Turan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini karşılayamayınca mukavelesi otomatik olarak sona ermiş, eski başkan Mustafa Cengiz de 34 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamamıştı.

ELMAS VE TERİM'LE DÖNDÜ

Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim'in tekrardan teknik direktörlük görevine dönmesinin ardından Arda Turan, resmi olarak sözleşme imzalamasa da Sarı-Kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.

EMRE BELÖZOĞLU MODELİ

Fatih Terim'in takımla çalışmalarını sürdürmesine rağmen Arda Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın Emre Belözoğlu'su kaptan Arda Turan olacak

"G.SARAY'A HİZMET EDECEK BİR KARAKTER"

Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.

TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİM"

Saha dışında Fatih Terim'in en çok güvendiği isim olan Arda Turan'ın geçtiğimiz sezon deneyimli hoca ile maç günleri öncesi Florya'da kampa girdiği biliniyordu.

32 MAÇ, 4 GOL - 2 ASİST

Arda Turan geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkmış 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.(Takvim)

Galatasaray'da Arda Turan için Emre Belözoğlu modeli uygulanacak
Burak Elmas'tan Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık
Burak Elmas'tan Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık
Galatasaray'la sözleşmesini iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük bir indirime gitti
Galatasaray'la sözleşmesini iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük bir indirime gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Civan Canova Kerem Kamışlı
Spor Burak Elmas Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'da Arda Turan için Emre Belözoğlu modeli uygulanacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:18:16. #1.16#

title