Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren: Haluk Ulusoy, başkan adayı olabilir

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, sarı kırmızılı kulüpte alınan seçim kararını değerlendirdi. Şu anda alınan karara anlam veremediğini dile getiren Süren, TFF eski başkanı Haluk Ulusoy'un başkanlığa aday olabileceğini dile getirdi.

Galatasaray'da 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapan ve Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupa'yı kazandıran ekibin başında yer alan Faruk Süren, sarı-kırmızılı takımdaki seçim sürecini Independent Türkçe'ye değerlendirdi.

Galatasaray'ın mayıs ayında normal seçimi olacağını ve şu anda alınan karara anlam veremediğini dile getiren Süren, "6 buçuk ay sonra seçimli olağan kongremiz var. Bu kadar kısa bir süre içerisinde seçim yaparak nasıl bir değişiklik yapılmak isteniyor. Seçim neden yapılır? Ortada bir sıkıntı vardır, kurum ilerleyemiyordur, yönetimi değiştirmek istersiniz, yönetimden ayrılanlar veya ayrılmak isteyenler olur ya da yeni bir yönetim yapmak istiyorsunuzdur o zaman seçim yaparsınız. Burada böyle bir durum da yok. Başkan bile girip girmeme konusunda kararsız. Kaotik bir durum" dedi.

"G.SARAY FABRİKA AYARLARINA DÖNMELİ"

Faruk Süren, Galatasaray'da seçim için yönetime talip olan ve olması muhtemel isimler hakkında da "Buraya kavga etmeyecek, geniş kapsamlı toparlanmış bir yönetimin gelmesi ve fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Burak Bey, Metin Bey ve Cengiz Bey var. Ali Fatinoğlu'nun aday olacağından bahsediyorlar. Galiba Haluk Ulusoy da aday olacakmış. Bu kadar çok adaylı seçim Mustafa Cengiz'in işine yarar ve onun istediği gibi olur. Galatasaray fabrika ayarlarına geri dönmelidir" ifadelerini kullandı.

Haluk Ulusoy

"ÇATI ADAY' YAKLAŞIMININ YANLIŞ BULUYORUM"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın "çatı aday" sözü, bir süredir medyada yer alıyordu. Süren, Yarsuvat'ın bir süre önce dile getirdiği "çatı aday" söylemiyle ilgili "Çatı aday sözünü iyice açmak lazım. Biri başkan olacak ama kukla başkan mı olacak? Çatı adayla ilgili şunu mu ifade etmek istiyorlar: 'Biz muhalefetiz, kimse girmesin. Birini bulalım. Tek liste çıksın, o Cengiz'e karşı aday olsun, herkes onu desteklesin. Ama bu başkan da 6 buçuk aylık olsun, mayıstaki seçime kadar götürsün'. Amaç bu ise bunu açıkça ifade etmek lazım. 'Çatı aday' deyince böyle anlaşılıyor" dedi.

"KRİZLİ BİR DURUMDAN GEÇİYORUZ"

Galatasaray'ın efsane başkanı, "Çatı adayı Cengiz'e rey vermeyenlerin bir kişi altında birleşmesi midir?" sorusunu sorup, "Burak Bey, Metin Bey, Cengiz Bey var. Bunların hiçbiri girmeyecek o zaman. Cengiz Özyalçın olacak ve komiser gibi altı buçuk ayı geçirecek. Takımdaki eksikleri giderecek, nizamı kuracak, nakit akımını düzenleyecek, futbol faaliyetinin iyi gitmesini sağlamaya çalışacak, diğer spor dallarına bakacak. Yani çok büyük bir atılım olmayacak. Mayıs'a kadar seçilecek. Çünkü krizli bir durumdan geçiyoruz. Galatasaray, üyeleriyle mahkemelik! Son derece vahim bir durum. Güzel bir şey mi bu. Çatı aday sözünü izah etmeleri gerekiyor. Bu kadar çok aday varken çatı aday olmaz. Bu kadar aday varsa seçimin gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Çatı adayı yanlış bir yaklaşım diye yorumlarım" ifadelerini kullandı.