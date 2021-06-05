Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti
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Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti

Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Spor

Galatasaray'da transferin gözdesi olan Halil Dervişoğlu için Brentford'a yapılan takas teklifine İngiliz ekibinden Cimbom'u üzecek haber geldi. Brentford'un da Mbaye Diagne'yi istediği bilinirken Galatasaray'ın 5 milyon euro artı Halil'in bonservisi teklifini Brentford kabul etmedi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, transferin gözdesi haline geldi. Galatasaray, bonservisini istediği Halil Dervişoğlu için takımı Brentford'a Diagne teklifiyle gitti.

İNGİLİZ EKİBİB DİAGNE'Yİ İSTİYOR

Premier Lig'e yükselen Brentford'da31 gol atan yıldızı Ivan Toney'in takımdan ayrılması bekleniyor. Brentford ise Toney'in yerine West Bromwich Albion'daki performansıyla dikkat çeken Mbaye Diagne'yi transfer etmek istiyor.

GALATASARAY TAKAS TEKLİF ETTİ

Galatasaray Mbaye Diagne'yi geçtiğimiz sezon devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralamıştı. Takımı küme düşse bile Diagne, 16 maçta 3 gol 2 asistlik performansıyla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekmişti. Brenford'un da Diagne'ye talip olduğu kaydedilirken, Galatasaray'ın buna cevabı 5 milyon euro artı Halil Dervişoğlu'nun bonservisi oldu.

BRENTFORD TAKAS TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Bein Sports'un haberine göre, İngiliz ekibinin bu teklife yanıtı olumsuz oldu. Brentford, A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda kendine yer bulan Halil'i 8-10 milyon euro bandından aşağı bir ücretle elden çıkarmayı düşünmüyor. Galatasaray, Brentford'un kapısını kiralık teklifiyle de çaldı ancak yine olumlu yanıt alamadı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN TÜRKİYE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ

Geçen sezonun devre arasında Brentford'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Halil Dervişoğlu, 12 maçta forma giyerken 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı. A Milli Takım'ın kadrosunda da yer alan 21 yaşındaki golcü, EURO 2020'de boy gösterecek. Sarı kırmızılıların bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu Halil'in İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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