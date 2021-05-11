Zirve inadı süren Galatasaray, düşmesi kesinleşen Denizli'de hata istemiyor! Canlı anlatım
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Zirve inadı süren Galatasaray, düşmesi kesinleşen Denizli'de hata istemiyor! Canlı anlatım

Zirve inadı süren Galatasaray, düşmesi kesinleşen Denizli'de hata istemiyor! Canlı anlatım
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Derbi galibiyetiyle şampiyonluk şansını az da olsa sürdüren Galatasaray 41. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşıyor. Terim'in öğrencileri Denizlispor'u yenerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ise prestij maçına çıkacak. Falcao sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Sakatlığı bulunan Mostafa Mohamed yedek. Forvette Halil Dervişoğlu var. Ayrıca Onyekuru yerine Arda Turan 11'de başlıyor.

Süper Lig'de son olarak derbi maçta Beşiktaş'ı yenen ve şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıyan Galatasaray 41. hafta maçında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile karşılaşıyor.

ETEBO DÖNDÜ

Galatasaray'da Etebo da takıma döndü. Fatih Terim'in öğrencileri rakibini deplasmanda yenerek 3 puanı almak ve zirve yolunda rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Denizlispor ise prestij maçına çıkacak.

DENİZLİ'NİN İDDİASI YOK

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

İKİ RAKİBİN 42. RANDEVUSU

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez birbirlerine rakip oluyor. İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27'sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı

TERİM'İN 400. MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizli karşılaşması ile Sarı-Kırmızılı ekibin başında 400. maçına çıkmış oldu.Terim yönetiminde Galatasaray bu karşılaşmaların 251'inde galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı. Terim'in olduğu maçlarda Galatasaray 831 gol attı, kalesinde 374 gol gördü.

İşte ilk 11'ler:

Denizlispor: Abdülkadir, Ali, Sakıb, Muhammed, Leisman, Hasan, Diskerud, Tusha, Murawski, Recep, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu

Mustafa Muhammed'in durumu yarın belli olacak
Mustafa Muhammed'in durumu yarın belli olacak
Galatasaray'da Falcao, Denizlispor maçında yok!
Galatasaray'da Falcao, Denizlispor maçında yok!
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Fatih terim denen adam artık Bırak git yanına da Arda’yı da al
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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