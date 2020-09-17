Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
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Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu

Avrupa Ligi'nde Neftçi ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde göğüs sponsorunu açıkladı. Sarı-kırmızılılara Avrupa macerasında Türk Hava Yolları eşlik edecek.

17.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:48

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunda da Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu.

Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray 2020-21 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHATLER DE THY İLE OLACAK

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile bu akşam saat 19:00'da (TSİ) Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları logolu formasıyla boy gösterecek.

Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
Haber Yorumları (4)
EMİR GÖKTÜRK: thy yakışır ancak adam gibi bir gs forması tasarım yaptırın zira sırf tasarım amacıyla çok karışık gözü yoran formalardan bıktım isterseniz yardımcı olabilirim mustafa abi bu konuyu dikkate al lütfen
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BAHADIR: İyi şanslar gs
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BAHADIR: İyi şanslar gs
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