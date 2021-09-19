Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik - Haberler Spor
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Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik

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Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kemik ilk 11'ini artık oturttu. Trabzonspor ve Lazio karşılaşmalarındaki kadroyu korudu. Aslan'ın Alanya karşısındaki ilk 11'i şöyle: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu.

Süper Lig 'de çıktığı son iki maçta da 2-0 öne geçip, 90 dakikayı 2-2 tamamlayan ve 4 önemli puan kaybeden Cim-Bom, Alanyaspor karşılaşmasında büyüyü bozmak istiyor.

MARCAO'NUN YERİNE LUYİNDAMA

Fatih Terim, son Lazio karşılaşması ilk 11'den sadece tek bir değişiklik yaptı, o da mecburi. Cezalı Marcao'nun yerine Luyindama ilk 11'e girdi.

SEYİRCİ KARŞISINDA İLK MAÇ

Aslan, Türk Telekom'daki ilk maçını Lazio karşısında oynamıştı. Ligdeki ilk maç ise Alanya'ya karşı. Zemin çalışması nedeniyle Galatasaray maçlarını Başakşehir Fatih Terim stadında oynuyordu.

16.00'da başlayacak karşılaşmada iki takımın ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicâldau, Morutan, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

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