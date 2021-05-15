Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mayıs Galatasaray - Malatyaspor maçının gollerini kim attı?

Galatasaray ligin 42. ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Peki Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?