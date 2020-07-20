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Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti

Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe'de rakip takım hakkında küfürlü ve suçlama içeren tweetler atan Yönetim Kurulu Üyesi Semih Öznur, sarı kırmızılı kulüpten istifa etti. Yapılan resmi açıklamada Göztepe'nin kulüp değerlerinde böyle bir hareketin yer almadığı vurgulandı.

20.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:06

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla boyun eğen Göztepe, saha dışında hareketli dakikalar yaşıyor. Sarı kırmızılı ekip, Galatasaray'a karşı küfürlü tweetler atan yöneticisi Sinan Öznur'un istifa ettiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada kulüp kimliğine uygun hareket etmediği söylenen yöneticinin kendi isteğiyle istifasını sunduğu belirtildi.

Kulübün açıklaması şu şekilde:

"Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmanın ardından Yönetim Kurulu Üyemiz tarafından atılan tweeti Göztepe Spor Kulübü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yönetim Kurulu üyemiz, Göztepe sevgisini taşıyan bir kişi olarak yaşananlar için son derece üzgün olduğunu belirtmiş ve Göztepe kimliği değerlerine uygun olmayan bir anlık bu davranış sonrası Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasını kendi isteğiyle sunmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti

HESABINI KAPATTI

Yönetim Kurulu Üyesi Öznur'un suçlama ve küfür içeren tweetleri sosyal medyada gündem konusu olurken tweetlerin atıldığı hesabın olaylar sonrasında kapanması da dikkat çekti.

Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
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