Galatasaray, Hagi'nin yetiştirdiği Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euroya renklerine bağladı

Nicolae Stanciu transferinden beklediği sonucu alamayan Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanlarından Dumitru Dragomir, 'İlk kez açıklıyorum' diyerek Sarı-Kırmızılıların Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bir süredir Stanciu için girişimlerde bulunan Cimbom, oyuncunun transferini bitiremeyince alternatif isimlere yöneldi ve 24 yaşındaki Rumen yıldızın transferini noktaladı.

TRANSFERİ ESKİ BAŞKAN DUYURDU

Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. 75 yaşındaki futbol adamı, sarı-kırmızılıların Alexandru Cicaldau transferine nokta koyduğunu duyurdu.

STANCIU OLMAYINCA...

Nicolae Stanciu transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray yeni arayışlara girmişti. Dragomir ise Galatasaray'ın Cicaldau'yu renklerine bağladığını bildirdi.

'İLK KEZ AÇIKLIYORUM' DEDİ VE DETAYLARI VERDİ

Dumitru Dragomir açıklamasında, "Bir söylenti duydum ve ilk kez açıklıyorum. Universitatea Craiova bugün en iyi oyuncusuyla vedalaştı. Cicaldau'yu 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Galatasaray'a verdiler." dedi.

HAGI'NİN AKADEMİSİNDEN YETİŞTİ

2018'fen bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)