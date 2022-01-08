Galatasaray - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Ocak 2022 Cumartesi Galatasaray - Giresunspor maçının gollerini kim attı?

Galatasaray - Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Ocak Galatasaray - Giresunspor maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Giresunspor kaç puanda? Galatasaray - Giresunspor ilk 11'de kimler var? Galatasaray - Giresunspor ligde kaçıncı sırada? Galatasaray - Giresunspor maç özeti yayınlandı mı?

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Giresunspor maçı 8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Giresunspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-0 Giresunspor önde. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Giresunspor'un golleri:

11. dakika : Magomed-Shapi Suleymanov

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 0 - 1 GİRESUNSPOR

Maç 1-0 Giresunspor'un galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 0 - 1 GİRESUNSPOR

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)

ÖZGÜR YANKAYA(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

ERCAN DAĞDEVİREN(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

ŞABAN GÜVEN EKER(Temsilci)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet