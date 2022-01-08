Galatasaray - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Ocak 2022 Cumartesi Galatasaray - Giresunspor maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Ocak Galatasaray - Giresunspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Ocak Galatasaray - Giresunspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Galatasaray - Giresunspor maçı 8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Giresunspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta 1-0 Giresunspor önde. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Giresunspor'un golleri:
- 11. dakika : Magomed-Shapi Suleymanov
İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 0 - 1 GİRESUNSPOR
Maç 1-0 Giresunspor'un galibiyeti ile tamamlandı.
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 0 - 1 GİRESUNSPOR
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)
ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)
ÖZGÜR YANKAYA(AVAR)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
ERCAN DAĞDEVİREN(Temsilci)
İLTER ÖZ(Temsilci)
ŞABAN GÜVEN EKER(Temsilci)
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