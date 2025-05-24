Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi kim?

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan bu mücadele futbolseverlerin gündeminde. Ayrıca, maçta görev yapacak VAR hakemi de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Göztepe mücadelesi hangi gün, saat kaçta ve nereden izlenebilir, VAR hakemliği görevini hangi isim üstlenecek? İşte karşılaşmayla ilgili dikkat çeken tüm ayrıntılar…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray - Göztepe maçı, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacağı bu önemli maçta Göztepe de güçlü performansıyla dikkat çekecek. Taraftarlar, bu karşılaşmada yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi kim

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray – Göztepe karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre, Turtay'a AVAR (Asistan VAR) olarak Erkan Engin eşlik edecek.

Mücadelenin orta hakemliğini Batuhan Kolak üstlenecek. Kolak'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Yunus Dursun görev alacak.