Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi kim?

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi kim?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olarak öne çıkan bu maç, futbolseverlerin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi kim? İşte, Galatasaray - Göztepe maçına dair öne çıkan detaylar…

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan bu mücadele futbolseverlerin gündeminde. Ayrıca, maçta görev yapacak VAR hakemi de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Göztepe mücadelesi hangi gün, saat kaçta ve nereden izlenebilir, VAR hakemliği görevini hangi isim üstlenecek? İşte karşılaşmayla ilgili dikkat çeken tüm ayrıntılar…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray - Göztepe maçı, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi kim?Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacağı bu önemli maçta Göztepe de güçlü performansıyla dikkat çekecek. Taraftarlar, bu karşılaşmada yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi kim?Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi kim

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray – Göztepe karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre, Turtay'a AVAR (Asistan VAR) olarak Erkan Engin eşlik edecek.

Mücadelenin orta hakemliğini Batuhan Kolak üstlenecek. Kolak'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Yunus Dursun görev alacak.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Türk futbolunun köklü kulübüne başkan oldu
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Beşiktaş, Arsenal'in dinamosunun peşinde! İlk görüşme olumlu

Beşiktaş Fenerbahçe'nin aylarca istediği yıldızı alıyor
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.