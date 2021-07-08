Galatasaray, Florya'nın kapılarını taraftarlarına açıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya'da gerçekleştirilecek antrenmanları taraftarlara açacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın saat 17.00'deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak" ifadeleri kullanıldı.