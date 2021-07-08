Galatasaray, Florya'nın kapılarını taraftarlarına açıyor
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Galatasaray, Florya'nın kapılarını taraftarlarına açıyor

Galatasaray, Florya'nın kapılarını taraftarlarına açıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya'da gerçekleştirilecek antrenmanları taraftarlara açacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın saat 17.00'deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir karar alındı. Sarı-kırmızılı takım Florya'nın kapılarını taraftarlarına açacak.

BİR DOZ AŞI OLANLAR ANTRENMANI İZLEYEBİLECEK

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın saat 17.00'deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ilerleyen günlerde en az bir veya 2 doz aşısı tamamlanmış taraftarların Florya'da gerçekleştirilecek antrenmanlarda ağırlanmaya devam edileceği belirtildi.

Galatasaray, Florya'nın kapılarını taraftarlarına açıyor
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