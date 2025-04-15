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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Araplara mı satılacak?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Araplara mı satılacak?
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Süper Lig'in köklü kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik'te yer alan habere göre Suudi havayolu şirketi Saudia Group, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a talip oldu ve kulüplerden detaylı rapor istedi. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Araplara mı satılacak?

Süper Lig'in üç büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a talip olarak sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi havayolu şirketi Saudia Group'un bu kulüplere talip olduğu ve detaylı rapor istediği belirtildi. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Araplara mı satılacak?

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ARAPLARA MI SATILACAK?

Süper Lig'in köklü kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik'te yer alan habere göre Suudi havayolu şirketi Saudia Group, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a talip oldu ve kulüplerden detaylı rapor istedi.

Fenerbahçe, Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin yüzde 4.8'ini (12 milyon adet) yabancı bir yatırımcıya sattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten, 'Stratejik Pay Satışımız Hakkında' başlığı ile yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı. Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı.

Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol A.Ş.'deki pay oranı bu satış sonrası %62,27 olmuştur. Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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