Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı
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Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı

Galatasaray, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam ederken sarı kırmızılılar, transferde gözünü İtalya'ya çevirdi. Yönetim, Fatih Terim'e önerilip onaylanan Kwadwo Asamoah için Inter ile masaya oturdu.

07.09.2020 18:32 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:42

Süper Lig için yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kwadwo Asamoah bir kez daha düğmeye bastı. Daha önce Igor Tudor döneminde anlaşma sağlanmasına karşın son anda Inter'in devreye girmesiyle İtalya'da kalmayı tercih eden Ganalı futbolcu, Fatih Terim'e önerildi ve onayı aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılı yönetim, Asamoah için harekete geçip görüşmelere başladı.

BEKLEMEYE GEÇTİ

Bu durum İtalyan TuttoSport'a da konu olurken Kwadwo Asamoah'ın, Türkiye ile Almanya arasında gidip geldiği belirtildi. Gazete, mali şartları daha iyi olması ve sürekli forma şansı bulmak için Galatasaray'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Ayrıca bu hafta içinde yeni takımının belli olmasının beklendiği de aktarıldı. İnter'in Kwadwo'nun ayrılığını kolaylaştırmak için her türlü kolaylığı sağlayacağı ifade edilirken, Terim'in sol ayaklı olan ve orta sahada da oynayabilen Ganalı oyuncuyu beklediğine yer verildi.

İLK SEÇENEK

Kwadwo Asamoah, yeni sezonda Antonio Conte'nin planları arasında yer almıyor ve düzenli oynayacağını düşündüğü için Galatasaray'ı ilk seçenek olarak görüyor.

YENİ SAYFA AÇACAK

Asamoah kariyerinde 76 maçta sol bek oynarken, 85 maçta ise 8 ve 6 numara forma giydi. Geçtiğimiz sezon İnter formasıyla sadece 11 maça çıkabilen oyuncu, İtalya macerasının sonuna geldi.

71 MAÇTA OYNADI

Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 71 maçta terletti, 4 gol attı.

Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı
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