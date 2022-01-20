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Galatasaray Espor'un bünyesine kattığı takım açıklandı

Galatasaray Espor'un bünyesine kattığı takım açıklandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Galatasaray Espor, Valorant Champions Tour'da adını ilk beşe yazdıran takım 2L8'in oyuncuları artık Galatasaray Espor çatısı altında mücadele edecek.

Galatasaray Espor'un dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şampiyonluk Ligi'nin başlamasına 3 gün kaldığını ve Galasaray Espor'un Valorant kadrosunun duyurulacağı açıklanmıştı. Galatasaray, yaptığı paylaşımdan bir saat sonra yeni Valorant kadrosunu duyurdu.

GALATASARAY ESPOR, VALORANT'A İLK ADIMINI ATTI

Galatasaray Espor, 2L8 kadrosunun oyuncularını kendi kadrosuna katarak Valorant sahnesine giriş yaptı. Galatasaray Espor'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2022'nin ilk VCT Challangers Turnuvası'nda gösterdikleri performansla adlarını ilk 5'e yazdıran başarılı oyuncular artık Galatasaray Espor çatısı altında mücadele edecek!" sözlerine yer vererek Galatasaray Valorant kadrosunu duyurdu.

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GALATASARAY ESPOR BÜNYESİNE KATILAN TAKIM OYUNCULARI

  • Can "Touven" Eryıldız
  • Göksel "gosaydam" Saydam
  • Ömer "Iroh" Develi
  • Kadri "Docent" Vatandaş
  • Mert "froz" Çolak

Galatasaray Espor'un bünyesine kattığı takım açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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