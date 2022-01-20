Galatasaray Espor'un bünyesine kattığı takım açıklandı

Galatasaray Espor'un dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şampiyonluk Ligi'nin başlamasına 3 gün kaldığını ve Galasaray Espor'un Valorant kadrosunun duyurulacağı açıklanmıştı. Galatasaray, yaptığı paylaşımdan bir saat sonra yeni Valorant kadrosunu duyurdu.

GALATASARAY ESPOR, VALORANT'A İLK ADIMINI ATTI

Galatasaray Espor, 2L8 kadrosunun oyuncularını kendi kadrosuna katarak Valorant sahnesine giriş yaptı. Galatasaray Espor'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2022'nin ilk VCT Challangers Turnuvası'nda gösterdikleri performansla adlarını ilk 5'e yazdıran başarılı oyuncular artık Galatasaray Espor çatısı altında mücadele edecek!" sözlerine yer vererek Galatasaray Valorant kadrosunu duyurdu.

GALATASARAY ESPOR BÜNYESİNE KATILAN TAKIM OYUNCULARI

Can "Touven" Eryıldız

Göksel "gosaydam" Saydam

Ömer "Iroh" Develi

Kadri "Docent" Vatandaş

Mert "froz" Çolak

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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