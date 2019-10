Galatasaray doğa sigorta - beşiktaş sompo sigorta: 74-65

12.10.2019 19:47

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali Köseoğlu

GALATASARAY DOĞA SİGORTA : Whittington 12, Göksenin Köksal 12, Harrison 8, Jones 3, Auguste 14, Ege Arar, Can Korkmaz 13, Caner Erdeniz, Yiğit Arslan 10, Moore 2BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA : Theodore 6, Birkan Batuk 12, Burak Can Yıldızlı 12, Samet Geyik 2, Gotcher, İsmet Akpınar 5, McAdoo 8, Djurisic 9, Ömer Utku Al 2, McKissic 91'İNCİ PERİYOT: 21-16İLK YARI: 37-323'ÜNCÜ PERİYOT: 48-52İSTANBUL, - Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta , kendi evinde konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 mağlup ederek ligdeki 2'nci galibiyetini elde etti.Maça Beşiktaş Sompo Sigorta savunmada etkili başladı. Deplasman ekibi ilk üç dakikada 6-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olmaya başlayan Galatasaray, Whittington ve Harrison'dan bulduğu sayılarla ilk beş dakika 13-8 önde kapattı. Kalan beş dakikalık bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip ilk periyodu 21-16 önde kapattı.2'nci periyoda Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla başlayan Galatasaray, 8: 33 kala farkı 8'e çıkardı: 26-18. Bu periyotta Birkan Batuk ile etkili olan Beşiktaş, 2: 33 kala Batuk'un üçlüğü ile farkı 3'e indirdi: 33-30.Periyodun geri kalan kısmında iki takımda hücumda etkili olamazken ev sahibi ekip devreye 37-32 önde girdi.3'üncü periyoda Beşiktaş etkili başladı. Savunmada çok etkili bir oyun sergileyen deplasman ekibi, 6: 13 kala Burak Can Yıldızlı'dan bulduğu üçlükle öne geçti: 39-41. Periyodun geri kalan kısmında da Theodore ile etkili olan Beşiktaş, karar periyoduna 52-48 önde girdi.Galatasaray son çeyreğe hızlı girdi. Rakibine hücumda uzun süre sayı imkanı tanımayan ev sahibi ekip, 6: 35 kala Can Korkmaz'ın serbest atışlardan bulduğu üç sayı ile birlikte 58-52 öne geçti. Periyodun geri kalan bölümünde pota altında Auguste ile etkili olan ev sahibi, Beşiktaş Sompo Sigorta'nın farkı kapatmasına engel oldu ve mücadeleden 74-65 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA