Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?