Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi
Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri, Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Belhanda'nın Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği ve Fenerbahçe için makul bir maaşa evet diyebileceği ifade edildi. Fenerbahçe'den, orta sahada ve on numarada eksik olmamasına rağmen talebin değerlendirmeye alınacağı yanıtı verildi.
Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından dönen Faslı oyuncu, yeniden Sarı-Lacivertliler'in gündeminde. Younes Belhanda'nın menajeri, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen oyuncusunu Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye önerdi. Faslı oyuncu, maaş olarak Galatasaray'dan kazandığının çok daha altına gelebileceğini bildirdi.
EMRE BELÖZOĞLU KARAR VERECEK
Takvim'in haberine göre; Teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, Belhanda transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı aktarıldı.
28 MAÇTA 8 GOL VE 3 ASİST
Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 28 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyun kurucu, 8 gol atıp 3 de asist üretti. Galatasaray'da sayısal anlamda en verimli dönemini geçiren Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi şok etkisi yaratmıştı.