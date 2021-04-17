Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi

Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri, Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Belhanda'nın Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği ve Fenerbahçe için makul bir maaşa evet diyebileceği ifade edildi. Fenerbahçe'den, orta sahada ve on numarada eksik olmamasına rağmen talebin değerlendirmeye alınacağı yanıtı verildi.