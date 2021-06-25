Galatasaray'dan basketbolda dev hamle! Basketbol AŞ kurularak yönetimi Erden Timur'a verildi
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Galatasaray'dan basketbolda dev hamle! Basketbol AŞ kurularak yönetimi Erden Timur'a verildi

Galatasaray'dan basketbolda dev hamle! Basketbol AŞ kurularak yönetimi Erden Timur'a verildi
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Basketbol AŞ kurarak yönetimini ana sponsor olan Nef'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur'a verdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol AŞ kuruluyor ve Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımı'mız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Basketbolda büyük bir yapılanmaya giderek Basketbol AŞ'yi kurdu ve yönetimini ana sponsor Nef'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur'a verdi.

"YENİLMEZ ARMADA ARTIK NEF SPONSORLUĞUNDA"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol AŞ kuruluyor ve Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımı'mız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak." denildi. Galatasaray camiasına bir söz verdiklerinin kaydedildiği açıklamada, "Şimdi bu sözü tutma zamanı. Yenilmez Armada artık Nef sponsorluğunda yeni başarılar için sahaya çıkacak ve çok şey başaracak. Basketbol ana sponsorumuz NEF." ifadeleri kullanıldı.

"GALATASARAY'A DESTEK OLABİLMENİN ONURUNU BİR KEZ DAHA YAŞIYORUZ"

Nef tarafından sponsorlukla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaraylılık bir gönül birlikteliğidir. Nef olarak dün, bugün ve yarın; her zaman, her yerde Türk sporuna ve Galatasaray'a destek olabilmenin onurunu bu sponsorlukla bir kez daha yaşıyoruz. Daima heyecanlı ve gururluyuz. Yolumuz aydınlık ve açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan basketbolda dev hamle! Basketbol AŞ kurularak yönetimi Erden Timur'a verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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