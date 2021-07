SPOR Galatasaray'dan ayrılan Levent Şahin, DHA'ya konuştu

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Son olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve geçen sezon sonunda teknik direktörlük için teklifler alan Levent Şahin, gelecek planlarından yerli ve yabancı oyuncu kuralına, milli takımın EURO 2020 performansından Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TEKLİFLER VAR AMA DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra teklifler aldığını aktaran Şahin, "Bundan 1 ay öncesine kadar beni onore eden, mutlu eden, mesleki anlamda tatmin eden değerli kulüplerden teklif aldım ama zamanın doğru olmadığını düşündüm. Dinlenmek ve gelişimime devam etmek açısından doğru zamanı bekledim, süreç de böyle devam ediyor" diye konuştu.

"ALİ SAMİ YEN'İ VE TARAFTARI ÖZLÜYORUM"

Galatasaray'da en çok neleri özlediği sorusuna Levent Şahin, şu yanıtı verdi:

"Tabii ki özellikle Ali Sami Yen'i ve büyük Galatasaray taraftarını özlüyorum. Benim için çok farklı bir 3.5 yıldı. Arkadaşlarımı, Florya'yı ve hocamı özlüyorum. En çok neyi özlüyorsunuz derseniz, Ali Sami Yen ve Galatasaray taraftarı derim."

"FATİH TERİM HOCAMA KALBEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Uzun süre Fatih Terim ile çalıştığını ve deneyimli teknik adamın üzerinde çok emeği olduğunu vurgulayan Şahin, "Yaklaşık 8 yıldır emeğini ve desteğini üzerimde hissettiğim Sayın Hocam Fatih Terim'e kalben çok teşekkür ediyorum. Bu kariyer planlamasını da birlikte yaptık. Son 8 yılda A Milli Takım ve Galatasaray'da hocamla birlikte her günü keyifli, tecrübe dolu günler geçirdik. Kendisinin bana ihtiyacı olduğu her an yanında olacağımı bilerek böyle bir karar aldık. Hem bilgime, tecrübeme hem de deneyimlerime uygun bir kulüpte teknik direktörlüğe başlamak için uygun olan takımı ve doğru zamanı bekleme taraftarıyım" dedi.

"MİLLİ TAKIMIN YAŞADIĞI BÜYÜK BİR ŞANSSIZLIK"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki performansı için 'büyük şanssızlık' yorumunda bulunan deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başarısızlıktan çok bir şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Turnuvalar fiziksel kalitenin yanında psikolojik olarak da önem taşır. Bunu biz 2016 yılında yaşamıştık. Genç milli takımlarda 1993 ve 2000 doğumlu oyuncuların yer aldığı tüm yaş kategorilerinde bulundum. O jenerasyondaki oyuncuların kapasitelerini çok iyi biliyorum ve bu turnuvayı bir başarısızlık olarak değil de turnuva genelinde bir şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Milli takımdaki jenerasyon Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları'nda ses getirecek bir ekip. Turnuvaya giderken 1 mağlubiyet alan 24.5 yaş ortalaması ile en genç takımdık. Hocalarımıza da sorsalar böyle olmasını tabii ki istemezlerdi. Mutlaka bunlardan da dersler çıkarılacaktır. Takım da kendi kalitesine yakışan performanslarla gelecek turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir."

"ÇEKİŞMELİ BİR SEZON OLACAK"

Süper Lig'in büyük bir çekişmeye sahne olacağı görüşünü paylaşan Levent Şahin, "Önümüzdeki sezon daha çekişmeli olacak. En büyük faktör seyirci devreye girecek. 1.5 yıldır maçlarda seyirci yok ve bunun ne kadar zor olduğunu teknik adamlar ve sporcular çok net anladık, gördük. Her takım doğru transferler yapmaya çalışıyor ve umarım çok keyifli bir lig olur. Çok çekişmeli geçecek ve ligde denk takımlar olmaya başladı. Seyir keyfi yüksek, sakatlıksız ve pandemisiz bir lig diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YERLİ-YABANCI AYRIMI OLMAZ; DOĞRU SPORCU VE DOĞRU FUTBOLCU VARDIR"

Futbolda yerli ve yabancı oyuncu ayrımı yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Şahin, "Yerli ve yabancı derken bile zıt kelimeler kullanıldığını düşünüyorum. İnsandan bahsediyoruz, bunun yerlisi yabancısı olmaz. Futbolcudan konuşuyoruz, doğru sporcu, doğru futbolcu vardır. Kulübün ekonomisine uygun futbolcu vardır. Bir yerde kısıtlama varsa orada problem vardır. Sayın Fatih Terim bu kararı 2015 yılında aldığında birçok oyuncu ana ligler olarak anılan kaliteli liglere gitti. Yerli-yabancı kuralından ziyade yıllardır konuştuğumuz ama çözüm bulamadığımız altyapı organizasyonlarına dönmemiz lazım. En az yatırımı altyapıya yapıyoruz ama en çok da oradan beklentimiz var. Yerli-yabancı oyuncu kuralından çok, doğru plan ve organizasyonla Türk oyuncunun gelişimine enerjimizi harcamalıyız. Yabancı oyuncu kuralının serbest olması taraftarıyım" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

"TÜRK TEKNİK ADAMLAR DA YURT DIŞINA ÇIKACAKTIR"

47 yaşındaki çalıştırıcı, Türk teknik adamların da yurt dışında görev alabileceğini belirterek, "Türk teknik adamlar olarak doğru yatırımları kendimize yaparsak bizden de yurt dışına çıkacak teknik adamlar olacaktır. Bunun örneğini yıllar önce Fatih Terim hocam gösterdi" diye konuştu.

"PSV MAÇINDA TÜM TAKIMA CANI GÖNÜLDEN BAŞARILAR"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek Galatasaray'a başarı dileğinde bulunan Levent Şahin, "Canıgönülden başarılar diliyorum. Avrupa arenasında defalarca yer almış bir takımdan bahsediyoruz. Başta hocam, antrenör arkadaşlarım ve futbolcu kardeşlerimin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı