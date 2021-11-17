Galatasaray'da yüzler gülüyor! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle dün yapılan idmana katılmayan Morutan, bugün takımla çalışmalara başladı.

GALATASARAY TAKTİK ÇALIŞTI

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular, dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda iki grup halinde pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FATİH TERİM ŞANS VERİRSE FORMAYI GİYECEK

Olimpiu Morutan, antrenmanda kontrolü bir şekilde takımla birlikte çalıştı. Rumen futbolcunun sakatlığını atlattığı ve Fenerbahçe maçında Fatih Terim'in şans vermesi halinde sahada olabileceği belirtildi.

MİLLİ TAKIMLARA GİDEN FUTBOLCULAR ANTRENMANA KATILMADI

Türkiye A Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan antrenmanda yer almadı.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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