Bunu kimse tahmin edemezdi! Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkmak da başarısızlığın üstünü örtmedi. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in yaptığı toplantı genel anlamda olumlu geçmedi.

YENİ HOCA DÜŞÜNÜLÜYOR

Fanatik'in haberine göre, Burak Elmas ve Fatih Terim'in Denizlispor maçından sonra yaptığı son toplantı, yönetim kurulunu pek memnun etmedi. Radikal kararlar almaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin gündeminde Fatih Terim'le yolları ayırma ve 'yeni hoca' fikri var.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Başkan Burak Elmas, göreve gelir gelmez Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Terim'in son yaşanan gelişmelerden sonra 3 yılı doldurup dolduramayacağı merak konusu oldu.

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