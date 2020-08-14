Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı Dış transferde 3 yerli isimle sözleşme imzalayan Galatasaray, iç transferde Donk'un yaptığı indirimle rahatladı. 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Hollandalı yıldız, 1 milyon 895 bin euro garanti ücretini 850 bin euroya düşürerek sarı-kırmızılılar için önemli bir fedakarlık yapmış oldu.

Dış transferde bugüne dek Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan Galatasaray, iç transferde de önemli bir imza attı. Sarı-kırmızılılar, takım kaptanlarından Ryan Donk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 850 BİN EUROYA RAZI OLDU Geride bıraktığımız sezon 1 milyon 895 bin euro garanti para alan Hollandalı futbolcu, ücretinde ciddi bir indirim yaparak 850 bin euroya razı oldu. Donk, sözleşmeyi imzaladıktan sonra dünkü idmana çıktı. 2016 yılında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan alınan Ryan Donk, eski teknik direktör Igor Tudor tarafından uzun süre oynatılmamış ve 2016-17 sezonunda Real Betis'e kiralanmıştı. Hollandalı, 2017'de Fatih Terim'in gelmesiyle takımın asları arasına girdi. Kaynak: Hürriyet