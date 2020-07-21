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Galatasaray'da Ryan Babel'e bir şans daha!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | G.SARAY'da 1-2 ay önce ayrılığına kesin gözüyle bakılan Ryan Babel'e yönetim ve teknik heyet bir şans daha verme kararı aldı.

Galatasaray'da Ryan Babel'e bir şans daha!
21.07.2020 07:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:57

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | G.SARAY'da 1-2 ay önce ayrılığına kesin gözüyle bakılan Ryan Babel'e yönetim ve teknik heyet bir şans daha verme kararı aldı. Kiralık olarak gittiği Ajax'ta bekleneni veremeyen, erken form tutmak için İstanbul'a dönen ve Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıkan Hollandalı futbolcu, yeni sezon hazırlık kampında yer alacak.

Teknik direktör Fatih Terim, 1+1 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcuya hazırlık maçlarında forma verecek. Babel'in takımda kalmasının en önemli nedeni sözleşmesi sona erince kulübü Monaco tarafından geri çağırılan, bir daha da kiralık verilmeyeceği G.Saray'a tebliğ edilen Henry Onyekuru'nun planlardan tamamen çıkarılması...

Babel eğer kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirirse yeni sezonda Onyekuru'nun yerine sol kanadın yeni sahibi olacak. Yönetim ayrıca, yıllık 2.5 milyon Euro alan yıldız oyuncudan indirim de isteyecek. Öte yandan Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray antrenmanından video paylaşarak "Bu yolculuk henüz bitmedi" mesajı ile oynama isteğini gösterdi.

HAKAN BALTA TEKNİK KADRODA

Yeni sezonda teknik heyette de revizyona gitmeye hazırlanan G.Saray'da Fatih Terim Göztepe maçı sonrası, futbol yaşamını noktalayan Selçuk İnan'ın yardımcı antrenör olarak kulübe hizmet etmeye devam edeceğini belirtmişti. Sarı kırmızılılarda eski futbolculardan Hakan Balta'nın da büyük olasılıkla Terim'in kadrosunda yer alacağı belirtildi. Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.

Kaynak: Hürriyet

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