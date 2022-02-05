Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı! Yeni transfer geliyor - Haberler Spor
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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı! Yeni transfer geliyor

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da ligin ikinci yarısı için Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı. Diagne sezon sonunda kadroya alınacak. Robson Reis transferinin açıklanması bekleniyor.

Mbaye Diagne, "Gervinho modeli"ni kabul etti. Ajansspor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu ile sözleşme feshedilecek, sezon sonu kadroya geri alınacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı! Yeni transfer geliyor

REİS GELİYOR

Diagne'nin lisansının askıya alınmasıyla gözler transfere çevrildi. Diagne hamlesinden sonra Sarı-Kırmızılılar'da Robson Reis transferinin tamamlanması bekleniyor.

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı! Yeni transfer geliyor

Haberler.com - Spor

Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Haber

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