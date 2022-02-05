Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı! Yeni transfer geliyor

Mbaye Diagne, "Gervinho modeli"ni kabul etti. Ajansspor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu ile sözleşme feshedilecek, sezon sonu kadroya geri alınacak.

REİS GELİYOR

Diagne'nin lisansının askıya alınmasıyla gözler transfere çevrildi. Diagne hamlesinden sonra Sarı-Kırmızılılar'da Robson Reis transferinin tamamlanması bekleniyor.

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