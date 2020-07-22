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Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Mariano, son idmanında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı.

22.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:47

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano Filho, takımıyla son antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası Mariano, teknik direktör Fatih Terim, antrenörler ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı

SEVILLA'DAN TRANSFER EDİLDİ

34 yaşındaki futbolcu 17 Temmuz 2017 tarihinde İspanya'nın Sevilla takımdan 4 milyon Euro bonservisle ile transfer edilmişti.

Sarı-kırmızılı forma ile dalya heyecanı da yaşayan başarılı sağ bek, 100. maçını bu sezon Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında çıktı.

G.SARAY'LA 4 KUPA KAZANDI

Galatasaray ile 3 sezonda toplam 105 resmi maça çıkan başarılı sağ bek, rakip fileleri 2 kez havalandırırken (Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir), 16 da asist yaptı. Mariano, iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir de TFF Süper Kupası olmak üzere toplam 4 kupa kazandı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı

Başarılı futbolcu, bu sezon 28 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 38 resmi maça çıktı.

Brezilyalı futbolcu kariyerinde Sevilla, Bordeaux, Fluminense, Ipatinga, Atletico Mineiro, Tombense, Cruzeiro ve Guarani FC takımlarında mücadele etti.

Teknik direktör Fatih Terim'in bir süre özel olarak sohbet ettiği Mariano'yu, takım arkadaşları alkışlarla uğurladı.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı

Kaynak: DHA

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