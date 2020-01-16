Galatasaray'da kaleci Batuhan Ahmet Şen, Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı
Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Ahmet Şen, TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı.
16.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:34
Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Ahmet Şen, TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılan 20 yaşındaki kalecinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar Hekimoğlu Trabzon'a bedelsiz kiralandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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