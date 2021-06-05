Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi
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Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi

Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçimli kongresi öncesi başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini bildirdi. Çelebi, hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.

Işın Çelebi'nin bu kararıyla sarı-kırmızılı kulüpte aday sayısı 5'e indi.

Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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