Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi
Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini açıkladı.
Galatasaray'ın 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçimli kongresi öncesi başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini bildirdi. Çelebi, hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.Işın Çelebi'nin bu kararıyla sarı-kırmızılı kulüpte aday sayısı 5'e indi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı