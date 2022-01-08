Galatasaray'da Halil depremi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Geçen sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Dervişoğlu, bu sezon beklentilerin hayli uzağında kaldı. Brentford'dan kiralanan 22 yaşındaki forvet, her geçen gün geriye gidiyor.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Halil'in kaçırdığı pozisyonlar taraftara saç baş yoldurttu. Halil, 62. dakikada yerini Arda'ya bırakırken yoğun ıslıklar eşliğinde kenara geldi.

REKOR TWEET

Halil hakkında 50 dakikada 9 bin Tweet atıldı. Büyük bölümü tepki ağırlıklı.

İşte Halil hakkındaki tepkiler:

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