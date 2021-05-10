Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz

Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 41'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 41'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao kamp kadrosuna alınmadı, kafilede yer alan Mostafa Mohamed'in forma giyip giymeyeceği ise son kontrollerin ardından belli olacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından çalışma sona erdi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUMGalatasaray'da Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Kolombiyalı oyuncuya yapılan tetkikler sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi. Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Taşdemir'in sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine başlandı.KAMP KADROSU BELLİ OLDUSarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçı için saat 17.30'da Denizli'ye hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek. Galatasaray'da Radamel Falcao kamp kadrosuna alınmadı. Kafilede yer alan Mostafa Mohamed'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise son kontrollerin ardından belli olacak.Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz
Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz
Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz
Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
Erman Toroğlu derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'ı Kalaşnikof silaha benzetti
Erman Toroğlu derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'ı Kalaşnikof silaha benzetti
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 17:31:52. #1.16#

title