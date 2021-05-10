Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz

Galatasaray, Süper Lig'in 41'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 41'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao kamp kadrosuna alınmadı, kafilede yer alan Mostafa Mohamed'in forma giyip giymeyeceği ise son kontrollerin ardından belli olacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından çalışma sona erdi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUMGalatasaray'da Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Kolombiyalı oyuncuya yapılan tetkikler sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi. Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Taşdemir'in sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine başlandı.KAMP KADROSU BELLİ OLDUSarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçı için saat 17.30'da Denizli'ye hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek. Galatasaray'da Radamel Falcao kamp kadrosuna alınmadı. Kafilede yer alan Mostafa Mohamed'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise son kontrollerin ardından belli olacak.Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı