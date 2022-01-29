Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu! Kulüp efsanesi koltuğu devralmaya geliyor

Domenec Torrent için Galatasaray macerası kabus gibi başladı. İspanyol çalıştırıcı yönetiminde sarı-kırmızılılar, ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de düşme potasının 3 puan üzerine kadar geriledi. Son olarak Tuzlaspor'la oynanan hazırlık maçında sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Torrent'in geleceği pamuk ipliğine bağlı.

ALANYASPOR SON MAÇI OLABİLİR

Sabah'ın haberine göre, Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 4 maçta da (2-4 Hatay, 1-3 Kasımpaşa, 1-2 Trabzonspor, 2-6 Tuzlaspor) öne geçmesine rağmen kaybeden İspanyol çalıştırıcı gözden düştü. Torrent'in, ligde 6 Şubat Pazar günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da mağlup olursa gönderileceği öğrenildi.

Domenec Torrent

BURAK ELMAS VE CAMPOS DA MEMNUN DEĞİL

Yerine düşünülen iki isim ise en son Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk ve Alanyaspor ile yolları ayrılan Bülent Korkmaz. Bu arada Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un da, Torrent'in oynattığı futboldan memnun olmadığı ifade edildi.

Okan Buruk ve Bülent Korkmaz

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