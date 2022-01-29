Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu! Kulüp efsanesi koltuğu devralmaya geliyor
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Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent, Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrılırken, hazırlık maçında Tuzlaspor karşısında alınan 6-2'lk yenilgiyle adeta sonunu hazırladı. Galatasaray'ın hafta sonu Alanyaspor'a kaybetmesi durumunda Torrent'le yolların ayrılacağı öne sürülürken, teknik direktörlük için Okan Buruk ya da Bülent Korkmaz'ın kapısı çalınacak.
Domenec Torrent için Galatasaray macerası kabus gibi başladı. İspanyol çalıştırıcı yönetiminde sarı-kırmızılılar, ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de düşme potasının 3 puan üzerine kadar geriledi. Son olarak Tuzlaspor'la oynanan hazırlık maçında sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Torrent'in geleceği pamuk ipliğine bağlı.
ALANYASPOR SON MAÇI OLABİLİR
Sabah'ın haberine göre, Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 4 maçta da (2-4 Hatay, 1-3 Kasımpaşa, 1-2 Trabzonspor, 2-6 Tuzlaspor) öne geçmesine rağmen kaybeden İspanyol çalıştırıcı gözden düştü. Torrent'in, ligde 6 Şubat Pazar günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da mağlup olursa gönderileceği öğrenildi.
BURAK ELMAS VE CAMPOS DA MEMNUN DEĞİL
Yerine düşünülen iki isim ise en son Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk ve Alanyaspor ile yolları ayrılan Bülent Korkmaz. Bu arada Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un da, Torrent'in oynattığı futboldan memnun olmadığı ifade edildi.