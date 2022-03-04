Galatasaray'da çılgın plan! Kerem rekor bonservisle gidiyor, boşluğu bedavaya doluyor

Kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi. İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu için 17-18 milyon euronun altında gelecek teklifler değerlendirme dışı. Fransız takımlarının ilgisi hayli yüksek.

ALTERNATİF BULUNDU

Yönetim, yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu; Yunus Akgün. Sabah'ın haberine göre; Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.

SATIN ALMA MADDESİ YOK

Torrent'in de Yunus hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Adana Demirspor bonservisini almak istese de sarı-kırmızılı kulüp kiralık sözleşmeye opsiyon koydurmadı.