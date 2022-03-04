Galatasaray'da çılgın plan! Kerem rekor bonservisle gidiyor, boşluğu bedavaya doluyor - Haberler

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Galatasaray'da çılgın plan! Kerem rekor bonservisle gidiyor, boşluğu bedavaya doluyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Kerem Aktürkoğlu'na gelen tekliflerin sayısı arttı. Fransız ekiplerinin talip olduğu Kerem'den 17-18 milyon euro seviyelerinde gelir bekleniyor. Kerem'in yerini ise Adana Demir'e kiralık gönderilen Yunus Akgün dolduracak

Kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi. İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu için 17-18 milyon euronun altında gelecek teklifler değerlendirme dışı. Fransız takımlarının ilgisi hayli yüksek.

Galatasaray'da çılgın plan! Kerem rekor bonservisle gidiyor, boşluğu bedavaya doluyor

ALTERNATİF BULUNDU

Yönetim, yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu; Yunus Akgün. Sabah'ın haberine göre; Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Galatasaray'da çılgın plan! Kerem rekor bonservisle gidiyor, boşluğu bedavaya doluyor

SATIN ALMA MADDESİ YOK

Torrent'in de Yunus hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Adana Demirspor bonservisini almak istese de sarı-kırmızılı kulüp kiralık sözleşmeye opsiyon koydurmadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Domenec Torrent, Adana Demirspor, Burak Elmas, Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Haberler

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