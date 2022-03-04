Galatasaray'da çılgın plan! Kerem rekor bonservisle gidiyor, boşluğu bedavaya doluyor
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Kerem Aktürkoğlu'na gelen tekliflerin sayısı arttı. Fransız ekiplerinin talip olduğu Kerem'den 17-18 milyon euro seviyelerinde gelir bekleniyor. Kerem'in yerini ise Adana Demir'e kiralık gönderilen Yunus Akgün dolduracak
Kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi. İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu için 17-18 milyon euronun altında gelecek teklifler değerlendirme dışı. Fransız takımlarının ilgisi hayli yüksek.
ALTERNATİF BULUNDU
Yönetim, yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu; Yunus Akgün. Sabah'ın haberine göre; Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.
SATIN ALMA MADDESİ YOK
Torrent'in de Yunus hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Adana Demirspor bonservisini almak istese de sarı-kırmızılı kulüp kiralık sözleşmeye opsiyon koydurmadı.