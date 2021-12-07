Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği - Haberler Spor
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Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

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Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

Altay'la berabere kalan Galatasaray'da tansiyon yükseldi. Ortaya koyulan futboldan sonra gönderme yapan Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında Lazio maçı öncesi gerilim yaşandığı iddia edildi.

Lider Trabzonspor ile puan farkı ise 16 olan Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerilim oluştuğu iddia edildi.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliği

Oynanan futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan Burak Elmas ise Fatih Terim arasında gerilimin an meselesi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliği

Takvim'in haberine göre; Elmas'ın yakın çevresine takımın aldığı sonuçlarla ilgili eleştirilerde bulunduğu ve eleştirilerin Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kulağına gittiği belirtildi.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliği

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da sonuçların kötü gitmeye devam etmesi durumunda yönetim ile sert tartışmalar yaşanabilir. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önceki sezonlarda başkanlarla tartışmalar yaşamışı.

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliği

Geçtiğimiz hafta gazetecilerle bir araya gelen Burak Elmas'a 'Yeni Malatya maçındaki penaltı pozisyonuna neden itiraz etmediniz?' sorusu soruldu. Başkan ise, "Biz ne oynadık ki itiraz edelim!' yanıtını vermişti. Bu cevap, Terim'e mesaj olarak yorumlandı.

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