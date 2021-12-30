Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim belli oldu! Lüks aracını bile ülkesine yolladı
Diğer / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Süper Lig'deki ilk yarıyı kötü bitiren ve Türkiye Kupası'na havlu atan Galatasaray'da ilk kıyım geldi. Hakkındaki kararı öğrenen DeAndre Yedlin, lüks otomobilini ülkesi ABD'ye gönderdi.
Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
İLK KIYIM
Sarı-Kırmızılılar'da dün başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında gerçekleştirilen zirvenin ardından, Yedlin'in ayrılığına işaret eden çok önemli bir detay ortaya çıktı.
OTOMOBİLİNİ YOLLADI
Ajansspor'un haberine göre; kulüp bulması gereken Yedlin,İstanbul'da kullandığı kendisine ait otomobilini bir lojistik firmasına teslim ederek ABD'nin Baltimore limanına gönderdi. DeAndre Yedlin'in bu hareketi devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Diğer / Ömer Özarslan - Spor Haberleri
Haberi Kaydet