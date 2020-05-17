Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dev bir takas gündeme geldi. Kadroda düşünülmeyen Youness Belhanda'nın yerine Katar'da Al Duhail forması giyen Hırvat golcü Mario Mandzukic'in takas yöntemiyle sarı kırmızılılara transfer olacağı iddia edildi.

Ocak ayında Juventus'tan ayrılıp Al Duhail'e giden 33 yaşındaki Hırvat forvet, Katar'da mutsuz ve Avrupa'ya dönmek istiyor. 1 yıl daha Al Duhail ile sözleşmesi bulunan Mandzukic konusunda takas opsiyonu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan basınına göre; Katar kulübü de Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'nın peşinde ve bu transferde oldukça ısrarcı. Haberde, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda ile bir Çin kulübünün de ilgilendiği ancak Al Duhail'in bir adım önde olduğu belirtildi. Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis talep ettiği yazıldı.

Mario Mandzukic

GALATASARAY FALCAO'NUN DURUMUNA GÖRE HAREKET EDECEK

Ancak Fatih Terim'in Mandzukic'i istemesi halinde, Hırvat yıldız artı para formülüyle Belhanda gidebilir. Falcao'nun kulüpteki geleceğine göre yıldız forvetin transferiyle ilgili karar verecek olan Galatasaray'da, maliyetin yüksek olmaması durumunda Kolombiyalı futbolcu varken dahi Mandzukic alınabilir. Nitekim Cim Bom'da yedek forvet Andone sezon bitiminde gidiyor, elde golcü olarak sadece Falcao ve Adem Büyük kalıyor.

(Kaynak: Milliyet)