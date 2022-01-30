Galatasaray'da ayrılık rüzgarları sert esiyor! Luyindama resmen gitti - Haberler Spor
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Galatasaray'da ayrılık rüzgarları sert esiyor! Luyindama resmen gitti

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'da ayrılık rüzgarları sert esiyor! Luyindama resmen gitti

Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın Suudi Arabistan takımına transfer olacağını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray'da Yedlin'den sonra bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında mukavelesi uzatılan tecrübeli defans Luyindama, Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'a kiralık olarak gönderildi.

Galatasaray'da ayrılık rüzgarları sert esiyor! Luyindama resmen gitti

OPSİYONU VAR

Al-Taawon, Luyindama'nın sezon sonuna kadar olan maaşının tamamını karşılayacak. Kiralama bedeli ödemeyecek. Sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray'da ayrılık rüzgarları sert esiyor! Luyindama resmen gitti

8 MİLYON EURO

Galatasaray, 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama'nın bonservisi için Standard Liege'e 8 milyon Euro ödemişti.

Galatasaray'da ayrılık rüzgarları sert esiyor! Luyindama resmen gitti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Christian Luyindama, Galatasaray, Spor, Haber

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