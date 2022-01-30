Galatasaray'da ayrılık rüzgarları sert esiyor! Luyindama resmen gitti
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın Suudi Arabistan takımına transfer olacağını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'da Yedlin'den sonra bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında mukavelesi uzatılan tecrübeli defans Luyindama, Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'a kiralık olarak gönderildi.
OPSİYONU VAR
Al-Taawon, Luyindama'nın sezon sonuna kadar olan maaşının tamamını karşılayacak. Kiralama bedeli ödemeyecek. Sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor.
8 MİLYON EURO
Galatasaray, 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama'nın bonservisi için Standard Liege'e 8 milyon Euro ödemişti.