Galatasaray'da ayrılık rüzgarları sert esiyor! Luyindama resmen gitti

Galatasaray'da Yedlin'den sonra bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında mukavelesi uzatılan tecrübeli defans Luyindama, Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'a kiralık olarak gönderildi.

OPSİYONU VAR

Al-Taawon, Luyindama'nın sezon sonuna kadar olan maaşının tamamını karşılayacak. Kiralama bedeli ödemeyecek. Sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor.

8 MİLYON EURO

Galatasaray, 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama'nın bonservisi için Standard Liege'e 8 milyon Euro ödemişti.