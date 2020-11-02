Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor
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Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor

02.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:15
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ankaragücü maçında performansından memnun kaldığı milli futbolcu Arda Turan'ı gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü karşısında 56. dakikada oyuna giren Arda Turan performansı ile teknik direktör Fatih Terim'den geçer not aldı. Deneyimli oyuncu, 34 dakikada 33 kez topla buluşurken bir kez de isabetli orta kaydetti.

Bu sezon sarı-kırmızılıların 7 lig maçında da süre alan ancak son 3 haftadır yedek kulübesinde olan Arda, Sivas deplasmanında ise ilk 11'e döneceği konuşuluyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 18:15:32. #1.15#
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