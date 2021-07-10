Galatasaray'da 16 milyon euroluk kriz! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu

Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao'nun ayrılması zor gözüküyor. 5 milyon euro net, 3 milyon euroya yakın bonus kazanan 35 yaşındaki Kolombiyalı forvet, yönetime sert yanıt yolladı. Falcao, "8 milyon euro buluyorsanız ayrılayım" dedi. Yıllık ücretleri 8 milyon euroyu bulan Babel ve Feghouli de kalmak için diretiyor. Yeni transferler için bu üç futbolcunun maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, kurtuluş reçetesi arıyor.

Galatasaray'da gündem bir kez daha Radamel Falcao! 2019-20 sezonu öncesinde transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, 5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 3 milyon Euro da bonus kazanıyor. Sakatlıklardan dolayı sarı-kırmızılılar bir türlü 35 yaşındaki golcüden yeterli verimi alamazken, güçlü kontratı nedeniyle de yönetimin eli kolu bağlı durumda.

ALTINI ÇİZDİ

Sarı-kırmızılı idareciler, oyuncu ile görüşürken kariyeri için kararının ne olduğu sorusunu direkt olarak yöneltti. Takımdan ayrılması hep konuşulan oyuncu istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon euro olduğunun altını çizdi.

EL KOL BAĞLI

Cimbom'un göndermek istediği Ryan Babel ve Sofiane Feghouli konusunda ise hareket şansı çok az. İki oyuncu da kontratlarının son yılında ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.