Galatasaray Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21:30'da başlayacak. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Süper Lig'de ilk 3 haftayı fire vermeden geride bırakan Okan Buruk'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamlayan sarı-kırmızılıların golleri, Eren Elmalı (2), Victor Osimhen ve Leroy Sane'den geldi. İşte, Galatasaray Çaykur Rizespor muhtemel 11'leri!

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Günay; Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai; Torreira, Sara, Yunus Akgün; Eren Elmalı, Sane, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem; Hojer, Samet, Alikulov; Mithat, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Taha; Halil Dervişoğlu, Sowe

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor ise 2 mücadelede üstünlük kurdu. Öte yandan Rams Park'ta oynanan son 3 maçı sarı-kırmızılı ekip farklı skorlarla kazandı.

Osman DEMİR
500
