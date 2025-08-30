Galatasaray - Çaykur Rizespor CANLI izleme linki var mı? Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı nasıl izlenir?

Galatasaray – Çaykur Rize spor karşılaşmasının sonucu, atılan goller ve maçın dikkat çeken anları spor gündeminde büyük ilgi görüyor. Müsabakayı izleyemeyenler ise hem gollerin tekrarını hem de önemli pozisyonların görüntülerini takip etmek için özet yayınlarını araştırıyor. Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı canlı olarak nereden izlenir? Özet görüntülerine nasıl ulaşılır?

GALATASARAY'IN İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ

Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı son 19 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Galatasaray, o maçın ardından taraftarı önünde çıktığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak dikkat çeken bir seriye imza attı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Karşılaşmanın özet görüntüleri ile atılan goller, Bein Sports'un yayın kanalları üzerinden futbolseverlerin erişimine sunulacak.

GALATASARAY'IN GOL PERFORMANSI

Galatasaray, RAMS Park'ta çıktığı son 19 lig mücadelesinde rakip filelere 49 gol gönderdi. Bu süreçte kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılı ekip, hücumda üretken oyunuyla taraftarlarına keyifli dakikalar yaşattı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ TARİHİ

Süper Lig'in heyecanla beklenen bu karşılaşması, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SAATİ

Futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği mücadele saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ STADI

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki önemli randevu, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de öne çıkan bu zorlu mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 YAYIN BİLGİLERİ

Müsabaka Bein Sports 1 kanalından takip edilebilecek. Kanal; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanaldan izlenebilirken, Türksat uydusu ve internet yayın platformlarında da şifreli olarak yayınlanacak.